Hakkari polisinin Ocak ayı mesaisi

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri çalışmalarıyla büyük takdir topluyor.

Hakkari'de göreve başladığı günden beridir sürekli halkla iç içe olan Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, faaliyetleri ile halktan tam not aldı. Sağlık, eğitim, spor ve kültürel faaliyetlerde birçok çalışma yapan toplum destekli polis 2020 yılında yaptığı çalışmaları İl Emniyet Müdürlüğü resmi internet sitesinde de yer aldı. Emniyetin bilgilendirme notunda; "Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz polishalk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamda 2 Ocak 2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu İlk ve Ortaokulu 4. ve 5. sınıf öğrencileri ziyaret edilerek öğrencilerle sohbet edilmiş, akabinde 150 öğrenciye İngilizce eğitim seti hediye edilmiştir. 8 Ocak 2020 tarihinde TDP Şube Müdürlüğü personelimiz ile Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeli tarafından Vali Derviş Yalım İlk ve Ortaokulunda Kadına Karşı Şiddetle Mücadele konulu sunum 38 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiş, katılımcılara konu ile ilgili broşür dağıtılmıştır. 412 Ocak 2020 tarihlerinde ÇOGEP Al Bayrağın Gölgesi3 Projesi kapsamında 120 öğrenciye üniversite hazırlık kursu verilmiş, TDP personelimiz, öğretmenlerimiz ve bayan öğrencilerimiz arasında 10.01.2020 tarihinde voleybol maçı düzenlenmiştir. 17 Ocak 2020 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulunda gerçekleştirilen karne törenine katılım sağlanmış, 1. ve 2. sınıf öğrencileriyle sohbet edilmiştir. 3101727 ve 31 Ocak 2020 tarihlerinde ‘Çocuklar Üşümesin Diye’ sloganı çerçevesinde Valilik binasındaki polis kankanın yeri isimli mağazamızda ihtiyaç sahibi vatandaşlarla birebir iletişim kurularak ihtiyaçlarına yönelik kıyafet yardımı yapılmıştır. 22 Ocak 2020 tarihinde Hakkâri Üniversitesi Rektörlüğünde ‘Kadına Karşı Şiddetle Mücadele’ kursunda eğitim gören kadınlara katılım belgesi verme töreni gerçekleştirilmiş ve müdürlüğümüzce katılım sağlanmıştır. 29 Ocak 2020 tarihinde il merkezinde şube müdürlüğümüz personeli tarafından ev ziyaretleri gerçekleştirilerek Kadına Karşı Şiddetle Mücadele ile ilgili 500 adet broşür dağıtılmış ve bilgilendirme yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

HAKKARİ 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:33

YATSI 18:51

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