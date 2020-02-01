Yüksekova Belediyesinden 1 metreyi geçen karla mücadele

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yüksekova Belediyesinden 1 metreyi geçen karla mücadele

İHA

Yüksekova Belediyesinden 1 metreyi geçen karla mücadele

– Hakkari’nin Yüksekova Belediyesi kar temizleme ve yol açma çalışmaları için seferber olurken, dünden beri yağan 1 metreyi geçen karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Yüksekova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı, karla mücadele ekipleri ilçede dün etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi ile birlikte kapanan cadde ve sokakların açılması için seferber oldular. Vatandaşların mağdur olmamaları, ulaşımlarını rahat bir şekilde sağlamaları için gece gündüz çalışmaların yapılacağı ve söz konusu caddeler, sokaklar ulaşıma açıldıktan sonra program dahilinde çalışmaların eş zamanlı olarak aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtildi.
Yapılan çalışma ile ilgili kısa bir açıklama yapan Yüksekova Belediyesi Fen İşleri Müdürü Erol Zirek, "Bilindiği üzere ilçemizde dün başlayan ve akşam saatlerinde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi ile birlikte yollarımız kapandı. Biran önce yollarımızı açılması ve ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarımızı yürütmek için, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekilimiz Osman Doğramacı'nın talimatları doğrultusunda ekiplerimiz seferber olmuş durumda. Söz konusu çalışmada ekiplerimizle birlikte azami gayreti gösteriyoruz ve ilçede yaşanan mağduriyeti bitirene kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ayrıca vatandaşlarımızın bu konuda gereken desteği ve sabrı göstermelerini bekliyoruz" dedi.

HAKKARİ

31 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 05:40
  • GÜNEŞ 07:03
  • ÖĞLE 12:23
  • İKİNDİ 15:09
  • AKŞAM 17:33
  • YATSI 18:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari polisinin Ocak ayı mesaisi
YEREL HABERLER Hakkari polisinin Ocak ayı mesaisi
Yüksekova'da kar yağışı nedeniyle ahır çöktü
YEREL HABERLER Yüksekova'da kar yağışı nedeniyle ahır çöktü
Hakkari'de, halı sahanın çatısı kar nedeniyle çöktü
YEREL HABERLER Hakkari'de, halı sahanın çatısı kar nedeniyle çöktü
Hakkari kar küreme timi iş başında
YEREL HABERLER Hakkari kar küreme timi iş başında
Vali Akbıyık; “Türkiye’de en çok kar Hakkari’ye yağdı”
YEREL HABERLER Vali Akbıyık; “Türkiye’de en çok kar Hakkari’ye ...
Yüksekova havalimanında yoğun tipi altında karla mücadele
YEREL HABERLER Yüksekova havalimanında yoğun tipi altında karla ...
Hakkari’de 307 yerleşim yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Hakkari’de 307 yerleşim yolu ulaşıma kapandı
Hakkari’de çığ nedeniyle mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı Çığlar art arda düştü diyaliz hastası ile birlikte 11 kişi mahsur kaldı
YEREL HABERLER Hakkari’de çığ nedeniyle mahsur kalan 11 kişi ...
Yüksekova'ya kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Yüksekova'ya kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz ...
Hakkari’de 108 yerleşim yerinin yolu kapandı
YEREL HABERLER Hakkari’de 108 yerleşim yerinin yolu kapandı
Vali Akbıyık: “Olası doğal afetlere karışı hazırlıklıyız”
YEREL HABERLER Vali Akbıyık: “Olası doğal afetlere karışı ...
Yüksekova-Şemdinli karayolunda 30 araç mahsur kaldı
YEREL HABERLER Yüksekova-Şemdinli karayolunda 30 araç mahsur kaldı
Yüksekova'da kar yağışı
YEREL HABERLER Yüksekova'da kar yağışı
Yüksekova’da tipide mahsur kalan 3 kişi traktörle kurtarıldı
YEREL HABERLER Yüksekova’da tipide mahsur kalan 3 kişi traktörle ...
Hakkari’den Elazığ ve Malatya'ya yardım eli
YEREL HABERLER Hakkari’den Elazığ ve Malatya'ya yardım eli
Hakkari´de 6 kişinin yaşadığı evin damı kısmen çöktü
YEREL HABERLER Hakkari´de 6 kişinin yaşadığı evin damı kısmen çöktü
Hakkari'de yoğun sis
YEREL HABERLER Hakkari'de yoğun sis
Hakkari’de yağışlardan dolayı bir evin damı çöktü
YEREL HABERLER Hakkari’de yağışlardan dolayı bir evin damı çöktü
Hakkari’de klima buz tuttu
YEREL HABERLER Hakkari’de klima buz tuttu
Eksi 25 derecede geç saatlere kadar Elazığ ve Malatya için seferber oldular
YEREL HABERLER Eksi 25 derecede geç saatlere kadar Elazığ ve Malatya ...
Narkotik köpegi 'Pars' ile yapılan aramada 56 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Narkotik köpegi 'Pars' ile yapılan aramada 56 kilo ...
Narkotik köpeği Pars uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi
YEREL HABERLER Narkotik köpeği Pars uyuşturucu tacirlerine geçit ...
Yüksekova’da ‘Ustalar Kursiyerler ile Buluşuyor’ etkinliği
YEREL HABERLER Yüksekova’da ‘Ustalar Kursiyerler ile Buluşuyor’ ...
Yüksekova’dan deprem bölgesine yardım eli
YEREL HABERLER Yüksekova’dan deprem bölgesine yardım eli

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X