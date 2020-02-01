Kar ağırlığına dayanamayan halı saha tavanı çöktü

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari'de bir halı sahanın çatısı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan karla karışık yağmur nedeniyle Merzan Mahallesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yurt Kur Müdürlüğü bünyesindeki halı sahanın çatısı çöktü. Kar yığınlara arasında kalan çatı enkazının kaldırılması için yağışların durmasıyla birlikte çalışma başlatılacağı belirtildi.

HAKKARİ 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:33

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.