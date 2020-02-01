Kar ağırlığına dayanamayan halı saha tavanı çöktü

Hakkari'de bir halı sahanın çatısı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan karla karışık yağmur nedeniyle Merzan Mahallesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yurt Kur Müdürlüğü bünyesindeki halı sahanın çatısı çöktü. Kar yığınlara arasında kalan çatı enkazının kaldırılması için yağışların durmasıyla birlikte çalışma başlatılacağı belirtildi.
HAKKARİ
31 Ocak 2020 Cuma
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