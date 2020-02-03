Hakkari'de kar manzaraları

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Kar kalınlığının bir metreyi geçtiği Hakkari kent merkezinde kartpostallık fotoğraflar objektiflere yansıdı.

Yüzlerce yerleşim yerinin kapandığı ve karla mücadele çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği Hakkari'de, kar esareti yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Tek katlı evler ve yolda park halindeki araçların karda kaybolduğu kentte adeta hayat durma noktasına geldi. Belediye karla mücadele ekibinin yaptığı geceli gündüzlü çalışmalar sonucunda 15 mahalle yolu yeniden ulaşıma açılırken, çarşı merkezindeki kar yığınlarının temizlenmesi için de çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Binlerce kamyon kar yığınının kent dışına çıkartıldığı Hakkari'de, belediye ekiplerinin artık kar yığınlarını boşaltacak alan bulmaktan zorluk çektiği belirtildi.

Ağaçların, elektrik direklerinin, çatılardaki kar yığınları görüntüsü ile adeta kara gömüldüğü izleniminin verildiği kartpostallık fotoğraf kareleri ise objektiflere yansıdı.

HAKKARİ 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:33

YATSI 18:51

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