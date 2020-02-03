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Hakkari’nin Derecik ilçesinde ölüme terk edilen hayvanlara köylüler sahip çıktı.

Derecik ilçesinde yazın kullanılan ve kışın da yemden tasarruf etmek isteyen duyarsız kişiler, at ve katırı diz boyu karda ölüme terk etti. İlçenin Ortaklar köyüne bağlı Sılo Yaylası’nda ölüme terk edilen ve yiyecek bir şey bulamadıkları için ağaç gövdesindeki kabukları yiyen at ve katır, durumu fark eden köylüler tarafından sahiplenildi. Beraberinde getirdikleri otu hayvanlara veren köylüler, daha sonra bakımlarını yapmak üzere beraberlerinde köye götürdüler.

HAKKARİ 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:40

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