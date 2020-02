Kaymakam Doğramacı: “Yüksekova 1. derece bir deprem bölgesinde”

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

– Hakkari’nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, depreme karşı 300 kişilik gönüllü ordusu inşa etmeyi planladıklarını söyleyerek, “İki türlü karşılayabiliriz depremi, ya hep beraber bu yıkıntıların altında kalabiliriz ya da deprem geldiğinde hiçbir sıkıntı yaşamadan en az zararla atlatabiliriz” dedi.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, ilçedeki mühendislerle bir toplantı yaparak, olası bir depreme karşı kenti hazır hale getirmek istediklerini söyledi. Doğramacı, “Bu hususta herkesin tek tek fikrini aldık, Yüksekova için neler yapmamız gerekiyor ve nelerin üzerinde durmamız gerekiyor konusunda düşüncelerimizi paylaştık. Geldiğimiz nokta itibariyle bir şey gördük ki Yüksekova’da herkes depreme hazırlanmak istiyor. Yarın canlarımız yanmasın diye bugünden önemli kararlar almak zorundayız ve bu kararlar alındıktan sonra da kararlılıkla uygulamak zorundayız. Bunu buradaki arkadaşlarla beraber yapacağız. Eğer bilinçli bir kitlemiz olsun istiyorsak, bilinçlendirme çalışmasını mimarlardan başlayarak, ilkokulda okuyan çocuğumuza kadar herkese yönelik sürdüreceğiz” dedi.



“300 kişilik gönüllü ordusu inşa etmeyi planlıyoruz”

Kurtarma ekipleri kurma kararı aldıklarını da ifade eden Kaymakam Doğramacı, “Bu nokta da gençlerden oluşan ya da bilinçli insanlardan oluşan ve bizim ilk etapta belirleyeceğimiz 300 kişilik gönüllü ordusu inşa etmeyi planlıyoruz. Mimarlarımız da bu hususta tabi ki her biri bence gönüllüdür. O günü Allah göstermesin, ama o gün geldiğinde herkesin birbirine ihtiyacı olacağına inanıyoruz. O gün geldiğinde bizim yapılarımız itibarı ile yapı stoklarımızın kaliteli olmasına yönelik çalışmayı şimdiden başlatmalıyız. Belli bir tarihimiz yok, deprem ne zaman olur bilemeyiz. Bugün de olur, yarın da olur, bir yıl sonra da olur, on yıl sonra da olur ama biz o gün gelinceye kadar elimizden ne geliyorsa hep beraber yapmak zorundayız” şeklinde konuştu.



“Yüksekova 1. derece bir deprem bölgesinde”

Binaları gelecek felakete hazırlamak zorunda olduklarını kaydeden Kaymakam Doğramacı, şöyle devam etti:

“İki türlü karşılayabiliriz depremi, ya hep beraber bu yıkıntıların altında kalabiliriz ya da deprem geldiğinde hiçbir sıkıntı yaşamadan en az zararla da atlatabiliriz. Bunu belirleyecek olan biziz. Bilinçli bir çalışmayla geleceği yeniden inşa etmek zorundayız. Mimarlarımız, mühendislerimiz ve bu şehrin her bir vatandaşı bu bilinçle yaşamak zorunda, çünkü Yüksekova 1. derece bir deprem bölgesinde ve bir gün muhakkak gelecek, gelecek olana da bizim evimizin hazırlıklı olması gerekiyor ve bu hazırlığı da elbirliğiyle yapacağız. Bütün şehir hep beraber çalışacağız ve bu şehir için çalışacağız. İyi bir Yüksekova’yı, güzel bir Yüksekova’yı ve geleceğe hazır bir Yüksekova’yı elbirliğiyle inşa edeceğimize inanıyoruz.”

