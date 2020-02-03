Vali Akbıyık, yeni öğretmenevini denetledi

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yakında hizmete girmesi beklenen 8 katlı ve 152 yataklı yeni öğretmenevinde incelemelerde bulundu.

Pagan Caddesi üzerinde bulunan yeni öğretmenevini denetleyen Vali Akbıyık; Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve Müdür Yardımcısı Mustafa Kahraman tarafından karşılandı. Vali Akbıyık, 8 katlı ve 64 kişilik çift oda, 12 süit oda, konferans salonu, çok amaçlı salon ve hamamdan oluşan tam donanımlı 152 yataklı öğretmenevinin odalarını dolaşarak yapılan son çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Eksiklikleri hızla tamamlanan ve batı standartlarını aratmayan 5 yıldızlı konumda bulunan Hakkari Öğretmenevinin çok yakın bir tarihte hizmete gireceği öğrenildi.

HAKKARİ 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:38

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