Hakkari polisinden sokak hayvanlarına mama desteği

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, hizmetlerinin yanı sıra sokak hayvanlarına da yardım ederek örnek bir davranış sergiledi.

Hakkari genelinde normal hizmetlerinin yanında eğitim, spor, ev ziyaretleri, nikah, nişan, düğün, taziye ve her türlü faaliyetlerde yöre halkının yanında olan Hakkari polisi, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına olan yardımları da devam ediyor. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü resmi internet sitesinde de can dostlara yer verildi. ‘Farkındayız’ başlıklı paylaşımda şu ifadelere yer verildi, "Farkındayız. Özellikle kış aylarının soğuk ve yağışlı geçtiği ilimizde duyarlı polis eş ve aileleri tarafından toplanan yardımlarla alınan mamalar, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelimizce patili dostlarımıza ulaştırılmıştır. Ayrıca polisevi hizmet binamıza gelerek konaklamaya başlayan sevimli dostumuza da kulübe hediye edilmiştir. Onların yaşamlarına katkı sağlamamız gerektiğinin farkındayız. Onların yaşamlarına saygı duymamız gerektiğinin farkındayız. Onlarla uyum içinde yaşamamız gerektiğinin farkındayız. Onlara karşı sorumluluklarımızın farkındayız. Onların ihtiyaçlarının farkındayız" denildi.

HAKKARİ 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:38

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