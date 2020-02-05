Hakkari'de kaza: 2'si ağır 7 yaralı

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- HAKKARİ'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

HakkariÇukurca karayoluna 20 kilometre mesafede bulunan Üzümcü köyünde Ahmet Er yönetimindeki 30 ABB 300 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen plakası öğrenilemeyen Mervan Akdemir'in kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı. Kazayı öğrenen yaralı yakınları ise hastaneye akın etti.



HAKKARİ 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:37

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