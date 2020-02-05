Çukurca kara yolunda kaza: 7 yaralı

HakkariÇukurca kara yolunda kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Hakkari Çukurca karayolunun 25. kilometresinde bulunan Üzümcü köyü yakınlarında meydana geldi. A.E. yönetimindeki kamyonet, karşı yönden gelen ve plakası öğrenilemeyen M.A. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 7 kişi Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
HAKKARİ
05 Şubat 2020 Çarşamba
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