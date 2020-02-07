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TÜGVA'dan anlamlı organizasyon

İHA

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hakkari İl Temsilciliği anlamlı bir organizasyona imza attı.

TÜGVA'dan anlamlı organizasyon

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hakkari İl Temsilciliği anlamlı bir organizasyona imza attı.
TÜGVA il ve ilçe yönetimleri ve gönüllüleri, kent merkezinden 12 kilometre mesafede bulunan 2 bin 700 rakımdaki Hakkari Mergabütan Kayak Merkezinde bir araya geldi. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili idris Akbıyık ve Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ün de katıldığı organizasyonda gençler karın tadını çıkardı.
Vali İdris Akbıyık, gençlik çalışmalarının her zaman arkasında durduklarını ve böyle organizasyonları önemli bulduklarını ifade etti.
Türkiye Gençlik Vakfı İl Başkanı Mustafa Can ise katılım ve desteklerinden dolayı Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'e teşekkür ederek, gençlik çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceğini söyledi.

HAKKARİ

07 Şubat 2020 Cuma

  • İMSAK 05:35
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