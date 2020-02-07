Yüksekova'da 30 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evde yapılan aramada 30 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova'nın Değerli köyünde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 30 kilo 500 gram eroin ele geçirilirken, 1 kişiyi de gözaltına aldı.



HAKKARİ 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:35

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:41

YATSI 18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.