Başkan Erden çığ şehitlerinin taziyesine giderken kaza yaptı

'Babam ve ben'

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Hakkari’nin Şemdinli Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Metin Erden, Van’da yaşanan çığ faciasında şehit düşenlerin ailelerine taziye ziyaretine gitmek isterken geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

VanBahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ faciasında 41 kişi hayatını kaybetmişti. Başkan Metin Erden, korumasıyla beraber taziye ziyaretleri için Van’a gelmek isterken ŞemdinliYüksekova kara yolunda kaza yaptı. Kazada yaralanan Başkan Erden ve koruması, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAKKARİ 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:35

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