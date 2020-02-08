Başkan Dündar minik öğrencilerle bir araya geldi

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari'nin Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, Cumhuriyet İlkokulundaki anasınıfı öğrencilerini ziyaret etti.

Öğrencilerle bir araya gelen Başkan Dündar, okulöncesi eğitimin ilerdeki eğitime katkısının oldukça fazla olduğunu belirtti. Başkan Dündar daha sonra beraberinde getirdiği eşleştirme oyuncakları, dikkati güçlendirme setleri, ahşap eğitici oyuncaklar, dokun oyna öğren setleri, lego ve kırtasiye malzemelerini öğrencilere dağıttı.

HAKKARİ 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:42

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.