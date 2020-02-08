Yüksekova'da kar yağışı

'Babam ve ben'

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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Yüksekova ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ulaşımda aksamalara neden olan kar yağışı devam ederken, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri ise yolu kardan kapalı olan 120 yerleşim biriminin yolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



HAKKARİ 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:34

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