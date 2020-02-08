Tipide mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

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– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Yüksekova ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyünün yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 15 aracın içinde bulunan yaklaşık 20 kişi mahsur kaldı. Haber verilmesiyle hemen harekete geçen il özel idaresi ekipleri, bölgede araçlarıyla birlikte mahsur kalanlar için çalışma başlattı. Kısa sürede yolu açan karla mücadele ekipleri, vatandaşları mahsur kaldıkları yerden kurtardı.

HAKKARİ 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:34

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