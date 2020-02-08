Hakkari’de 4 kişilik aile karbonmonoksit gazından zehirlendi

Ne kadar yardım toplandı, konutlar ne zaman bitecek?

'Babam ve ben'

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Hakkari’de sobadan sızan gazdan etkilenen 2'si çocuk 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.

Bay köyünde ikamet eden ve evlerini ısıtmak için sobayı yakan Çiftçi ailesi, daha sonra uyudu. Sabah saatlerinde nefes almakta güçlük çeken baba H. Cebrail Çiftçi, zor da olsa yatağından kalktı. Baba Çiftçi, çocuklarına ve eşine ilk etapta ayran içirdikten sonra komşulardan yardım istedi.

Hakkari Devlet Hastanesinde ilk tedavileri yapılan aile fertleri, korbonmonoksit gazından zehirlendikleri teşhisiyle tedavi altına alındı.

HAKKARİ 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:34

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