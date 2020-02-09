Hakkari’de 326 yerleşim yeri kapandı

Hakkari’de etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle 326 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Hakkari’de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve fırtına yüzünden çok sayıda köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 07.00 itibariyle il merkezi ve ilçelerde 101 köy ve 225 mezra olmak üzere 326 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığını, yolların yeniden açılması içinde il özel idaresi karla mücadele ekibinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdüğü belirtildi.

HAKKARİ 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:33

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