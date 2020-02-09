Hakkari´de 326 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

'Babam ve ben'

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- HAKKARİ'de etkili olan yoğun kar yağı nedeniyle 101 köy ile 225 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari ve çevresinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının merkezde 15 santimetre, yüksek kesimlerde ise yer yer bir metreyi aştığı Hakkari'de merkeze bağlı 27 köy, 69 mezra, Yüksekova'da 46 köy, 72 mezra, Şemdinli'de 18 köy, 68 mezra, Çukurca'da 8 köy, 14 mezra, Derecik'te ise 2 köy ve 2 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Yağışın durmasının ardından yol açma çalışmalarına yeniden başlanılacağı belirtildi.



HAKKARİ 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:33

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