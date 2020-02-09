Yüksekova'da 5 metreyi geçen kar tünelleri

'Babam ve ben'

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipide açılan yollarda oluşan 5 metreyi aşan kar tünelleri görenleri şaşırttı.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Aşağı Güveç köyü yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı kepçe boyunu geçti. Yolun kapalı olması üzerine İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. 5 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürdü. Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı. Açılan yollarda oluşan 5 metreyi aşan kar tünelleri görenleri şaşırttı.

HAKKARİ 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:33

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