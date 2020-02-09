Yüksekova'da köy yoluna 3 noktada çığ düştü

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Aşağı Güveç köyü yoluna çığ düştü. Ekipler, yaklaşık 6 saat süren çalışma ile köy yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Yüksekova'da etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yolları ulaşıma açılırken, çığ tehlikesine karşı da mücadele veriliyor. İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Aşağı Güveç köyü yoluna, dün akşam saatlerinde 3 ayrı noktaya çığ düştü. İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, yolun ulaşıma kapanmasına neden olan kar yığınlarını temizlemek için çalışma başlattı.

Yüksekliği yer yer 5 metreyi bulan karın temizlenmesi için büyük çaba sarf eden ekipler, 6 saatlık çalışma ile yolu yeniden ulaşıma açtı.



HAKKARİ 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:33

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