Hakkari'de okullara kar tatili

- HAKKARİ'de yoğun kar yağışı nedeniyle 75 köy ve 205 mezra yolunda ulaşım sağlanamazken, kent merkezi, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar, yarın için tatil edildi.

Hakkari ve çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 75 köy ve 205 mezra yolu, ulaşıma kapandı. Kar yağışı nedeniyle Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar yarın için tatil edildi..



HAKKARİ 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:33

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