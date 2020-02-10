Yüksekova’daki Dilimli Barajı dondu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Dilimli Barajı kısmen dondu.
Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından hüküm süren dondurucu soğuk hayat durma noktasına getirdi. YüksekovaEsendere kara yolu üzerindeki Dilimli Barajı'nın yüzeyi tamamen dondu. Dilimli Barajı'nın donmasıyla güzel görüntüler de ortaya çıktı.
Vatandaşlar, 2 sene önce faaliyete geçen Dilim Barajı’nın donmuş haliyle fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor.
HAKKARİ
10 Şubat 2020 Pazartesi
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