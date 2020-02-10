Yüksekova’daki Dilimli Barajı dondu

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Dilimli Barajı kısmen dondu.

Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından hüküm süren dondurucu soğuk hayat durma noktasına getirdi. YüksekovaEsendere kara yolu üzerindeki Dilimli Barajı'nın yüzeyi tamamen dondu. Dilimli Barajı'nın donmasıyla güzel görüntüler de ortaya çıktı.

Vatandaşlar, 2 sene önce faaliyete geçen Dilim Barajı’nın donmuş haliyle fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor.

HAKKARİ 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:33

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