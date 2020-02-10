Yüksekova’da organize sanayi bölgesi kurulma çalışması

Hakkari ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan ve kuruluş çalışmaları hızla devam eden HakkâriYüksekova Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) Müteşebbis Heyeti oluşturulması toplantısı yapıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'nın başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mustafa Duruk, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Hakkâri Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Ahmet Yaşar, Hakkârili iş adamı Teoman Zeydan ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Vali İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde kurulacak olan organize sanayi bölgesi ile ilgili çalışmalara değindi. Vali Akbıyık, "Yüksekova ilçesinde organize sanayi bölgesi kurma çalışmaları geçtiğimiz yıllarda başlamıştı. Bu sene arsa meselesi hal edildi ve organların oluşma aşamasına geçildi. Organize sanayi bölgesi Büyükçiftlik beldesi Kerem Zeydan köyüne yakın 145 hektarlık bir alan üzerinde kurulacak. Burası meraydı, mera vasfının değiştirilmesi işlemleri tamamlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da yer onaylandı. Şimdi bizim müteşebbis heyeti oluşturmamız gerekir. Müteşebbis heyetinde kimler olacak, onun görüşmelerini birazdan yapacağız. Diğer hususları da bu toplantıda görüşeceğiz. 15 asil ve 15 yedek üye olacak. Bu üyeler belirli bir katılım payı verecekler. Bunlarla ilgili konuları bu toplantıda konuşacağız. İnşallah organize sanayi bölgesi kurulduktan sonra Hakkâri ve Yüksekova’nın gelişmesi, birçok yatırımcının, girişimcinin buraya gelmesi açısından çok önemli bir teşvik edici durum ortaya çıkacak. OSB hem teşviklerden faydalanma adına hem de altyapısı ile yatırımcıya hazır bir alan sunma adına önemli bir yatırım ve girişim. Biz de elimizden geldiği kadar bunu tüm kurum kuruluşlarımız ile en hızlı şekilde sonuçlandırmak ve kuruluşunu gerçekleştirmek için bugün buradayız. İnşallah bir an önce Hakkâri ve Yüksekova organize sanayi bölgesine kavuşacaktır" dedi.

Daha sonra geçilen toplantıda, organize sanayi bölgesi ile ilgili hususlar görüşülerek değerlendirildi.

HAKKARİ 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:33

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