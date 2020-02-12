Hakkari'de 38 yerleşim yeri kapandı

Hava trafik kontrolörü: Bu uçağın da pas geçeceğini düşündük

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 38 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 7 köy ve 31 mezra yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Kapanan köy ve mezra yollarının yeniden açılması için il özel idaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.