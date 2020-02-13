Hakkari'de okullar tatil edildi

Hakkari'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bir gün süreliğine tatil edildi.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada,"Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat 2020 Perşembe günü Hakkari merkez, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerimizde eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri bir gün süre ile izinli sayılacaktır" denildi.

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