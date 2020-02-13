Hakkari'de 150 yerleşim yeri kapandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 150 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Okulların bir gün tatil edildiği Hakkari'de kapanan köy yollarının açılması içinde çalışmalar sürüyor. 37 köy ve 113 mezra yolunun ulaşıma kapandığı kentte, il özel idaresi karla mücadele ekibi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.