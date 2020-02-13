Hakkari'de sokak hayvanları için 300 kilo mama bırakıldı

HAKKARİ Muhtarlar Derneği, yoğun kar yağışı nedeniyle yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çeşitli noktalara mama bıraktı.

Hakkari´de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle sokakta yaşayan hayvanlar yiyecek bulmakta zorlanıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle aç kalan sokak hayvanları için Hakkari Muhtarlar Derneği harekete geçti. Dernek Başkanı Ferdi Aksaç ve yönetim kurulu üyeleri, kent merkezinin değişik noktalarına mama bıraktı. Aksaç, sokak hayvanlarının aç kalmaması ve hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

İstanbul'dan hayırseverlerin gönderdiği 300 kilo özel mamayı dağıttıklarını belirten Başkan Aksaç, "Kış, memleketimizde ağır geçiyor. Girişimlerimiz sonucu İstanbul´da yaşayan bir iş insanın gönderdiği 300 kilo özel mamayı kış ayları dolayısı ile aç kalan sokak hayvanlarına dağıtık. Gösterilen duyarlılığa teşekkür ediyoruz" dedi.



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