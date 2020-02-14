Hakkari’de 311 yerleşim yeri kapandı

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Hakkari il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 311 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu, okulların tatil edildiği Hakkari’de yüzlerce köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde 94 köy ve 217 mezra olmak üzere 311 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı belirtildi. Kapanan yerleşim yerlerinin yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekipleri ise çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Bir taraftan kar diğer taraftan ise fırtına nedeniyle kent merkezi adeta kara gömüldü. Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi 15 değişik mahallede başlattığı karla mücadele çalışmaları ise aralıksız olarak devam ediyor. Çarşı merkezindeki kar yığınlarını kamyonlarla şehir dışına çıkartma çalışmaları sürüyor.

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