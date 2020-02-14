İlim Yayma Cemiyetinden öğrenciler için İstanbul gezisi

İlim Yayma Cemiyeti Hakkari Şubesi tarafından 40 öğrenci için İstanbul gezisi düzenlendi.

Gezinin altı gün süreceğini ifade eden İlim Yayma Cemiyeti Hakkari Şube Başkanı Ramazan Özdemir, rehber öğretmenlerle birlikte 40 öğrencinin katılacağını ifade etti. Demir, “Cemiyetin açılışından itibaren günümüze kadar pek çok yararlı faaliyete hizmet ettik. Bu faaliyetler arasında yer alan sosyal gezilerin 5.'si ile 40 öğrenci için İstanbul gezi programı düzenlenmiştir. Bu gezi ile İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini ilk kez gezme imkanı bulacak öğrenciler, duydukları heyecanı dile getirdiler. Gezi programının 4. gününde boğaz turu düzenlenecek ve böylelikle öğrencilere güzel bir hafta sonu geçirme imkanı sunulacak. Bu tür gezilerin yurdun değişik illerine yönelik olarak devam ettirilmesi planlanmaktadır. Bu faaliyete desteği olan başta Hakkari Valimiz İdris Akbıyık ve Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş ve Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar olmak üzere diğer destek sahibi şahıs ve kurumlara teşekkür ederim” dedi.

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