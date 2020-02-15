17 bin 691 ihbardan bin 369’u asılsız çıktı

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– Hakkari’deki acil çağrı merkezlerine yapılan 17 bin 691 çağrıdan bin 369’u asılsız çıktı.

Hakkari’de 26 Haziran 2019 ile 31 Ocak 2020 tarihleri arasında 112 Acil Servisi ve jandarmaya yapılan asıllı ve asılsız ihbarlarla ilgili basın mensuplarıyla bilgi paylaşımı yapıldı. Jandarmaya gelen 620 ihbardan 37’si, 112 Acil Servise gelen 16 bin 474 ihbardan bin 247’sinin asılsız olduğu ortaya çıktı.

15 ile 31 Ocak 2020 tarihleri arasında ise polise gelen 556 ihbardan 71’i, itfaiyeye gelen 41 ihbardan ise 14’ünün asılsız olduğu ortaya çıktı.

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