Yüksekova'da köy yoluna düşen çığ temizlendi

HAKKARİ'nin İran sınırında bulunan Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü ve bağlı 8 mezra yolunun ulaşımını sağlayan yolun 4 ayrı noktasına düşen çığlar, karla mücadele ekiplerinin 10 saat süren çalışması sonucu temizlendi.
İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Onbaşılar köyü ve bağlı 8 mezra yolunun ulaşımını sağlayan yolun 4 farklı noktasına çığ düştü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı bölgede, yola düşen çığların temizlenmesi için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Yüksekliği yer yer 6 metreyi bulan çığ kütleleri iş makinesinin boyunu aşarken, karla mücadele ekiplerinin 10 saat süren çalışması sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.
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