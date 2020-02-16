Hakkarili sporculardan büyük başarı Hakkarili sporcular dünya şampiyonası barajını geçti

Hakkarili sporcular, İtalya Anthloz’da yapılan kış sporları organizasyonunda ‘Dünya Kayak Şampiyonası’ barajını geçti.

Hakkarili A milli Takım Antrenörü Bayram Ören ve milli sporcu Zana Öztunç’un bulunduğu 5 kişilik kafile, 1022 Şubat 2020 tarihleri arasında İtalya, Anthloz’da düzenlenen ve kış sporlarında en büyük organizasyonlarının başında gelen, Kayak Biatlon Dünya Şampiyonası'nda büyük başarı elde etti. Son 3 ayda Norveç, İtalya, Avusturya ve Slovakya’da yapılan uluslararası müsabakaları başarılı bir şekilde tamamlayarak dünya şampiyonası barajını geçmeye hak kazanan sporcuların başarısı, 150 bin seyirci tarafından izlendi.

Hakkari Gençlik Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, Zana Öztunç'un daha önce dünya şampiyonasında çok büyük başarılara imza attığını ifade ederek, “Zana Öztunç, şu an Türkiye’nin en iyi KayakBiatlon sporcusundan biridir. Bu organizasyonun da favori sporcularından olan Öztunç ve milli takıma başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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