Hakkari'de 209 yerleşim yolu ulaşıma kapandı

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 209 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönden etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle il merkezine bağlı 18 köy ve 48 mezra, Çukurca'da 8 köy ve 14 mezra, Şemdinli'de 1 köy ve 4 mezra ile Yüksekova ilçesinde 46 köy ve 70 mezra olmak üzere 209 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, kapanan yolların yeniden açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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