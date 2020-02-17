Hakkari’de okullar tatil edildi

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Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 17 Şubat 2020 Pazartesi günü öğleden sonra Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesi için eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

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