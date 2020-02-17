Hakkari’de ‘Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği’ açıldı

Hakkari Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Cevdet Miroğlu, 54 muhtarın üye olduğu derneklerinin hizmete girdiğini açıkladı.

Dernek ofisinde köy ve mahalle muhtarıyla bir araya gelen Dernek Başkanı Cevdet Miroğlu, Köy ve Mahalle Muhtarlar Derneği bünyesinde önceliklere göre sorunlara doğrudan çözüm bulmak adına ellerinden gelen katkıyı sağlamaya çalışacaklarını belirterek, “Hakkari muhtarlarının kendi adını değil, temsil ettikleri köy ve mahalle sakinleri adına yetkili makamlara taşıdıkları sorunların çözümüne olan katkılarından dolayı herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz Hakkari muhtarları olarak ilimizde tek ses olmak ve sorunlara çözümler bulmak için Hakkari Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği kurduk. Unutulmamalıdır ki muhtar siyasetçi değil mahallesinde veya köyünde yaşayan vatandaşların hizmetkarıdır. Aynı zamanda mahallesinde ya da köyünde bulunan yetim, öksüz, gariban ve yoksulun her türlü sıkıntılarını bilen mahalle muhtarıdır. Muhtarın bir kimliği halkı diğer bir kimliği de devleti temsil etmektedir. Yani halkın yanında devleti, kurumlar karşısında ise halkı temsil etmektedir. Bizler icra makamı değiliz rica makamıyız. Halkın sorun ve sıkıntıları ve kuruluşlara aktarmak ve bu talepleri takip eden bir camiayız. Geçmişi Osmanlı İmparatorluğuna dayanan bu köklü camia, halkdevlet arasında kurulan bir köprü görevi yapmaktadır. Biz bu tarihi köprüyü en iyi şekilde ve en iyi hale gelmesi için elimizde geleni yapacağız” dedi.

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