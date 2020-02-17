Çukurca Belediyesinden kar temizleme çalışması

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi ekipleri, etkili olan kar yağışının ardından yol açma ve kaldırım temizleme çalışması başlattı.

Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkan Yardımcısı Naci Sevinç, dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olduğunu belirterek, “Yoğun kar yağışı nedeniyle çarşı merkezinde kapanan yol ve kaldırımları açmak için çalışma başlattık. Karla mücadele ekiplerimizce bir yandan iş makinelerimizle ana arter ve mahalle yollarını açarken diğer personelimizle birlikte yayaların geçişini daha rahat sağlayabilmeleri için kar küreme ve temizleme çalışmalarına devam ediyoruz” dedi.

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