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Yüksekova’da yoğun kar yağışı

İHA

Yüksekova’da yoğun kar yağışı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi.
Yüksekova ilçesinde 46 köy ve 70 mezra olmak üzere 116 yerleşim yeri ulaşıma kapanırken, okullar ise öğleden sonra için tatil edildi. Özellikle Cengiz Topel Caddesi üzerinde ilerleyen sürücüler zor anlar yaşarken, kar yağışı ise şiddetini arttırarak devam ediyor.
Menes Çobanoğlu isimli vatandaş, günlerdir kar altında mücadele ettiklerini belirterek, “Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Okullar tatil ediliyor, bu da öğrencilerin derslerinden geri kalacağını gösteriyor. Umut ediyoruz ki kar yağışının ardında bu öğrencilerin eksiklikleri telafi edilir” dedi.
Yetkililer ise kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği ilçede özellikle yollarda oluşan buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.

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