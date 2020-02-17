Çığın kapattığı Şemdinli- Yüksekova karayolu ulaşıma açıldı

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HAKKARİ'de, çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanan ŞemdinliYüksekova karayolu, karayolları ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu yeniden açıldı.

Hakkari ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. ŞemdinliYüksekova karayolunun Şapatan geçidinde saat 15.00 sıralarında çığ düştü. Çığ nedeniyle kapanan yol, jandarma ekiplerince ulaşıma kapatıldı. İhbar üzerine gelen karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla, karayolu yeniden ulaşıma açıldı.



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