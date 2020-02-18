Şemdinli'de yolda mahsur kalan onlarca kişi kurtarıldı

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Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yolda mahsur kalan onlarca kişi kurtarıldı.

Şemdinli ilçesinin Ortaklar bölgesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle onlarca araç yolda mahsur kaldı. Aralarında hastaneye gitmek üzere yola çıkan bir hastanın da bulunduğu onlarca kişi, araçlarında kurtarılmayı bekledi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Karayolları ekipleri, tipi nedeniyle kapanan yolu uzun uğraşlar sonucu açabildi. Yaklaşık 4 saat sonra bulundukları yerden kurtarılan vatandaşlar, desteklerinden dolayı Karayolları ekiplerine teşekkür etti.

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