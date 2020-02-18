Hakkari'de 271 yerleşim yeri kapandı

– Hakkari’de etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 271 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezinde 19 köy ve 51 mezra, Çukurca'da 8 köy ve 14 mezra, Şemdinli'de 13 köy ve 53 mezra ile Yüksekova ilçesinde ise 33 köy ve 71 mezra olmak üzere toplam 271 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı belirtildi.

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