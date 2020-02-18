Hakkari'de Erasmus+ve KA2 Proje Hazırlama Eğitimi

– Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteğiyle Hakkari Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından “Erasmus+ ve KA2 proje eğitimi” verildi.

DAKA desteği ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü, Hakkari Üniversitesi Hakkari Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi çalışanlarına yönelik "Erasmus+ ve KA2 proje eğitimi" verildi. DAKA yetkilileri, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın himayelerinde başlattıkları nitelikli proje yazma eğitimiyle Hakkari'nin Avrupa Birliğine ait proje yazım kapasitesini artırmak, kabul edilebilirliğini artırmak olduğunu belirttiler. Yetkililer, "Kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını amaçlamaktayız. Bu sayede kurumlarımızın proje yazma kapasiteni artırıp ilimize daha verimli projeler kazandırabileceğiz. Eğitimi kıdemli proje uzmanı Ali Öztüfekçi tarafından 1822 Şubat 2020 tarihlerinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde devam etmektedir” dediler.

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