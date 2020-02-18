Hakkari-Şırnak kara yoluna çığ düştü

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– HakkariŞırnak kara yoluna çığ düşerken, olayda can ve mal kaybı yaşanmadı.

Hakkari’de son günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle HakkariŞırnak kara yolundaki Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyü bölgesinde çığ düştü. Olayda can ve mal kaybı yaşanmazken, Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri bölgede çalışma başlattı.

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