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Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki vatandaşlar, yolların etrafında yüksekliği 6 metreyi geçen kar yığınları arasında yolculuk yapıyor.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Doski bölgesinde bulunan Yeşildere köyü yolu, yapılan çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yol kenarındaki kar kalınlığı 6 metreyi geçerken, vatandaşlar ise çığ tehlikesine rağmen bu yolları kullanıyor. Adeta kardan tepeler arasında yolculuk yapan köylüler, zaman zaman araçlarının üzerine çıkarak hatıra fotoğrafı çektiriyor.

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