Hakkari-Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı

HakkariŞırnak kara yolu, iki ayrı noktada düşen çığların temizlenmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Dün HakkariŞırnak kara yolu üzerindeki Çığlı köyü Haruna mevkii ile Serbestan Karakolu yakınlarına çığ düşmüştü. Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekibi tarafından 1 dozer, 2 yükleyici ve 1 greyderle yürütülen çalışmalarda 5 metreyi aşan kar yığınları temizlenerek yol yeniden ulaşıma açıldı. Karayolları ekibi, düşen çığların çok büyük olduğunu ve çığ tehlikesi riskine rağmen HakkariŞırnak kara yolunu gece saat 21.30’da ulaşıma açmayı başardıklarını belirttiler.

Yolda mahsur kalan onlarca sürücüyü de kurtardıklarını belirten ekip, bölgede halen çığ tehlikesinin bulunduğunu ve sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulundular.

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