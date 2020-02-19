Belediye ekiplerinin zorlu mesaisi

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibinin zorlu mesaisi sürüyor.

Kent merkezinde hummalı bir çalışma başlatan belediye karla mücadele ekibi, çetin kış şartlarına meydan okuyor. 14 iş makinesi ve 40 personelle yürütülen çalışmalar, mahallelerde olduğu gibi çarşı merkezinde de devam ediyor. Çarşı merkezindeki karlar toplanarak kamyonlarla şehir dışına çıkartılıyor. Çalışmalarda memnun olduklarını belirten vatandaşlar, açık olan yollarda sürekli tuzlanma yapılması gerektiğini belirttiler.

Kar yağışının aralıklarla sürdüğü kentte sis nedeniyle karla mücadele ekibi yer yer zor anlar yaşatıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.