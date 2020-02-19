Hakkari'de okullar tatil edildi

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Hakkari'de kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle okullar öğleden sonra tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 19 Şubat 2020 Çarşamba günü öğleden sonra Hakkari merkezde eğitim öğretime yarım gün süre ile ara verildiği belirtildi.

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