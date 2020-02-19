Karla mücadele çalışması drone ile görüntülendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kapanan yolların açılması için yürütülen çalışmalar drone ile görüntülendi.

Yüksekova'da ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, birçok köy ve mezra yolu ise ulaşıma kapandı. İlçe merkezinde 1, yüksek kesimlerde ise 3 metreyi geçen kar nedeniyle Karayolları, İl özel İdare ve Yüksekova Belediyesi ekipleri çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Vatandaşların mağdur olmaması ve ulaşımın sağlanması için bölgede çalışma yürüten ekipler, kar savurma araçlarıyla yüksek kesimlerdeki yerleşim yerlerinin yollarını açmak için mücadele ediyor.

Ekiplerin yaptığı karla mücadele çalışmaları, drone ile havadan görüntülendi.

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