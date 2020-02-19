Çatıdaki karı temizlerken ölümden dönen Özgenç, o anları anlattı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çatıyı temizlemeye çalışırken kar kütlesiyle birlikte yere düşen Vedat Özgenç, yaşadıklarını anlattı.



Yüksekova ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Onlarca yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, kar kalınlığı ise bir metreyi buldu. İlçenin Gürdere köyünde ikamet eden Vedat Özgenç, çalıştığı süt fabrikasının çatısında biriken karı temizlerken az daha canından oluyordu. Çatıdaki kar kütlesinin birden kaymasıyla dengesini kaybeden Özgenç, kendisini yerde buldu. Kar yığını arasında zor anlar yaşayan Özgenç, daha sonra arkadaşları tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.



Düştüğü anı anlatan Vedat Özgenç, “Çatıda çok kar vardı. Bende çatıyı temizlemek için çıktım. Karı temizlerken bir baktım kar kaydı ve ben o an karla beraber düştüm. O arada arkadaşımın da çekimde olduğunu bilmiyordum. Daha sonra baktım sosyal medyada çok dolaştığını fark ettim. Paylaşımlara bakarak da çok heyecanlandım. Bundan sonra iş güvenli alarak çalışacağım’’ dedi.

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