Yüksekova'da kar tatili

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

Yüksekova Kaymakamlığından yapılan açıklama, "Yoğun kar yağışı, olumsuz hava ve yol koşulları nedeniyle 20 Şubat 2020 Perşembe günü Yüksekova ilçemizde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri de 1 gün izinli sayılacaktır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.